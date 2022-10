El Atlético, obligado a ganar al Brujas para sobrevivir en la Champions

No habrá sitio en el once para Joao Félix, suplente por cuarto choque seguido . Cada vez es menos noticia, porque ya ocurre en algún tramo de cada una de las cuatro temporadas, incluida la actual, que lleva a las órdenes de Simeone. Son baja Marcos Llorente, Sergio Reguilón y Felipe Monteiro, los tres por lesión .

En el once irrumpe Saúl Ñíguez, que retoma el carril izquierdo, con el regreso a la suplencia de Yannick Carrasco. No habrá cambios ni en la portería, con Jan Oblak, reivindicado por su salvadora actuación contra el Girona; ni en el centro de la defensa (Stefan Savic-José María Giménez-Reinildo Mandava); ni en el carril derecho (Nahuel Molina); ni, quizás, en el medio. Ahí es fijo Koke Resurrección y así lo parece Axel Witsel, aunque Simeone probó este martes la alternativa de Geoffrey Kondogbia por el internacional belga.

Hay suficientes motivos para la desconfianza en el Atlético, cuyo miedo al fracaso en Europa queda en evidencia cada vez que encara un partido de la ‘Champions’. Solo ha ganado once de sus 30 duelos más recientes en el torneo, desde aquel ruidoso batacazo que se dio en Turín contra el Juventus en 2019, no ha sido primero de grupo desde 2016-17 y tan solo ha vencido uno de sus últimos nueve choques continentales como local, precisamente el último por 2-1 al Oporto, en la última acción, por medio de Antoine Griezmann .

A los tres los descargó de minutos Carl Hoefkens el pasado sábado en la derrota de su conjunto contra el Westerloo (0-2) -Jutlgà y Sowah ni siquiera fueron convocados y el técnico introdujo siete cambios en su once-, con vistas al encuentro más importante de su equipo en Europa en unos cuantos años, porque le abre una barrera insuperable: no ha alcanzado las eliminatorias de la Liga de Campeones desde que el torneo asumió la actual denominación para sustituir a la Copa de Europa.

You May Also Like