El Atlético de Madrid llama a la “unidad” reafirmando el puesto de Simeone

Además, Gil Marín pide al aficionado atlético que “la unidad” sea la gran fortaleza del club. “Formamos parte de una sociedad en la que las cosas pasan muy rápido, en la que la gente se cansa con facilidad de todo , con una gran crispación causada muchas veces por motivos ajenos al fútbol: crisis, inflación, guerras… No podemos permitir que ningún factor externo nos desuna en lugar de fortalecer nuestros lazos . La unidad es nuestra gran fortaleza y no podemos perderla”, dice.

“Y para ello no existe otra fórmula que estar todos juntos para conseguir los objetivos del club. Cada vez que lo hemos hecho, los hemos conseguido. Históricamente hemos demostrado que estamos en las buenas y en las malas , y si ahora toca sufrir, hagámoslo, pero juntos . Este club y este equipo ha demostrado tener la capacidad de levantarse siempre y cada vez más rápido después de cada caída y esta vez no debe ser distinto”, añade.

