El Atlético aprieta por Cavani y el jugador quiere vestir de rojiblanco

El problema, como es habitual en estos casos, es el dinero y, según informó este miércoles el diario Marca, 20 millones de euros separan la oferta rojiblanca (10 ‘kilos’) de lo que pide el Paris Saint-Germain (30). En la entidad colchonera consideran que un futbolista de su edad (cumple 33 años dentro de un mes) y que acaba contrato en apenas cinco meses no puede suponer un gran desembolso, mientras que en el club galo, donde el dinero no es un gran problema, creen que deben sacar una buena tajada por el traspaso de un futbolista con mucho caché todavía en el caso de que acaben vendiéndolo.

Sin embargo, el motivo de que no haya viajado podría ser que el futbolista está presionando al Paris Saint-Germain para que acceda a negociar su traspaso al Atlético de Madrid. Cavani no está nada contento con su nueva situación en el equipo . La llegada de Icardi, unido a que tanto Neymar como Mbappé son absolutamente indiscutibles, ha llevado al jugador uruguayo a ser suplente en la gran mayoría de los partidos. A sus 32 años, el delantero considera que todavía le queda mucho fútbol en sus botas y, sobre todo, muchos goles .

