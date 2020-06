El Athletic sólo saca un punto de Eibar y se aleja de Europa

Una jugada por la banda derecha, obra de Dani García, acabó en los pies de Villalibre, que no perdonó a pocos metros de la línea de gol. El empate no sirve a los ‘leones’ para acercarse a Europa, y le viene algo mejor a los eibarreses en su afán por alejarse de los puestos de descenso a Segunda División.

Sólo Williams rompió el monólogo de los blaugranas con un lanzamiento cruzado que estuvo a punto de sorprender a Dmitrovic. El Eibar merecía el segundo y lo encontró con un penalti en botas de Orellana. El chileno fue muy fiable desde los once metros y dejó la victoria vista para sentencia. Sin embargo, el Athletic no había dicho su última palabra.

El cuadro de Gaizka Garitano, que volvía a la que fue su casa, dominó desde el principio y pronto encontró el camino del gol en una mano de Escalante que se convirtió en penalti. Raúl García no falló desde los once metros y estableció el 0-1. Fue el décimo tanto del centrocampista navarro en lo que va de campeonato. Un gol que hizo despertar a los locales.

