El asistente que no concedió un gol legal a Cristiano Ronaldo se queda sin Eurocopa

Diks no levantó la bandera para conceder el tanto y en la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022 no hay videoarbitraje, por lo que la acción no pudo ser revisada. Luego, el árbitro Makkelie le mostró tarjeta amarilla a Ronaldo por sus reiteradas protestas.

El asistente que no le concedió un gol legal a Cristiano Ronaldo en el partido Serbia-Portugal (2-2), Mario Diks , no participará en la Eurocopa de este verano, confirmó hoy a Efe una fuente de la Real Federación Neerlandesa de Fútbol.

