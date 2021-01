El asfalto de las buenas intenciones

Anhelaba otro tipo de conexión especialmente con el desempleo al norte del 20% y 800,000 panameños dependiendo de la informalidad para subsistir. El recuento de los últimos meses se imponía pero los 66 minutos resultaron insuficientes porque nos quedamos esperando la fecha exacta de la llegada de la vacuna y un planteamiento con semáforos incluidos (no los del reciente contrato) para darle seguimiento al plan. Y de repente se me erizó la piel porque recordé al Guasón de Christopher Nolan justificando la importancia de tener un plan a Harvey Dent: “Nadie entra en pánico cuando las cosas salen de acuerdo a un plan”, dijo el macabro enemigo de Batman. Sentí algo de pena, molestia, impotencia y, ahora lo reconozco: miedo por lo que viene en los próximos 90 días ante la ola inevitable de despidos masivos y las agudas diferencias que se agrandan por minutos entre clases sociales. El problema del caudillismo partidista es que en 30 años nos hemos convertido no sólo en el país más desigual de la región sino en el territorio con mayor presencia en las listas en las que nadie quiere estar: desde listas grises por la indeseada debilidad institucional que entorpece los esfuerzos por atraer inversión extranjera hasta ser número uno en la lista de rápido contagio por cada 100 mil habitantes del temible SARS Cov2. El país ejemplo tiene que reconocer que fallamos.

Me resulta difícil cuestionar las nobles intenciones detrás de cada palabra emitida por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen en su reciente discurso a la nación donde listó acciones que su administración ha ejecutado para aliviar el duro embate de algo tan impredecible como lo es una pandemia. Me dolió ver a un hombre reducido por las circunstancias y claramente afectado por lo que sus conciudadanos enfrentan. Empero, más ansiedad provocó ver al líder de una nación enfrentar el espejo que el santo Bernardo de Clairvaux creó cuando plasmó hace cientos de años que “el infierno está lleno de buenas intenciones y deseos”.

