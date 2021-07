El asesino neonazi noruego Anders Breivik pide 8 millones de euros a productoras de cine por sus memorias

Fuentes penitenciarias citadas por The Sun dicen que “la apuesta de Breivik por la fama, el dinero y la libertad es un insulto para sus víctimas y sus familias. También lo es la vida en prisión que lleva. Breivik vive una vida de rey en prisión. Nunca ha pedido perdón por sus crímenes perversos y no tiene planes de hacerlo”.

You May Also Like