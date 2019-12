El ascenso de los mares

Estos mapas no son precisos dado que los aumentos en los niveles del mar no ocurren de manera uniforme en todo el mundo y simplemente no tenemos ni idea de qué tan rápido se elevarán los niveles del mar en Panamá. Como todos los países con áreas costeras, Panamá debe, con urgencia, apoyar la investigación sobre el ascenso del nivel del mar en el istmo, determinar qué zonas terrestres se verán amenazadas, qué se puede proteger y qué personas necesitarán una mayor asistencia para su inevitable migración.

Con cierta frecuencia la gente me pregunta “¿qué puedo hacer para ayudar?” La respuesta no es fácil. Es cierto que podemos tomar medidas simples para reducir el consumo y, por lo tanto, las emisiones de gases de efecto invernadero, pero el mayor cambio vendrá a través de los principales movimientos políticos. Sin embargo, es un hecho triste que, incluso si se reducen las emisiones, el nivel global del mar seguirá aumentando y millones de personas en todo el mundo tendrán que migrar.

Desde principios del siglo XX, el nivel de los mares ha aumentado alrededor de 150 mm. Eso es aproximadamente la altura de un iPhone 8 Plus. Cada año el nivel del mar aumenta 3 mm. Eso no parece mucho, ¿verdad? Después de todo, tus uñas crecen 100 veces más rápido que el mar. Pero, si sumamos año tras año, muy pronto nos enfrentaremos a un gran problema, especialmente porque la velocidad en que los mares están aumentando su volumen se acelera a medida que liberamos más gases de efecto invernadero.

