El as de la pista

Su pasión por este deporte comenzó en 2013, con apenas 5 años. “Un amigo me prestó un auto y después de darle una vuelta a la pista me gustó. En 2014 comenzamos a manejar, en el 2015 viajamos; en 2016 ganamos carreras; en 2017, ganaba más; en 2018 viajaba y ganaba, esto se repitió en 2019 y ahora veremos lo que pasa en 2020”, resumió su trayectoria Ng.

“Actualmente curso el primer año y todavía no he decidido que me gustaría ser cuando termine mis estudios, por el momento estoy enfocado en el ‘karting’”, agregó. El piloto panameño viene de correr en California, Estados Unidos, donde triunfó dos carreras.

