El arte se vive | La Prensa Panamá

A la niñez y juventud, les pido que le den alas a sus sueños. No dejen de luchar por sus metas. Existe un futuro prometedor para cada uno. Atrévanse a arriesgar sin importar lo que piense el resto. No sólo sueñen, actívense en hacer ese sueño realidad.

No fue fácil. Enfrenté retos en mis inicios en la universidad. El dominio del idioma inglés fue crucial para mi progreso educativo. Hubo momentos en que hasta pensé en desistir y regresar a Panamá. Recordaba, entonces, todo el sacrificio y fe de mi abuela, de mis maestros y el trabajo fuerte de los últimos 10 años. Todo el tiempo invertido, la disciplina y la constante práctica, son factores claves que me llevaron a estar en Holanda, donde debía permanecer.

