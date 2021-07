El arrullo que llevamos dentro

Esta noción del tiempo de la infancia en la cultura kuna, esta ilusión del tiempo que prepara al infante en su reciente andar por la vida, podría estar implícito de otra manera cuando una madre le canta canciones de cuna o le cuenta cuentos a su niño. De alguna manera que no puedo yo explicar, ayudamos a construir el futuro del niño porque le transmitimos amor y un afecto que va más allá del conocimiento. Cuando un niño escucha un cuento por primera vez, experimenta un hecho mítico que no volverá a repetirse de la misma forma.

You May Also Like