El argumento es el clima

Aunque la imagen de Trump está en el piso en los últimos tiempos, no plantear un programa que le hable a las vulnerabilidades -especialmente materiales- del publico general, y dominar la narrativa de campaña, la sigue dando una oportunidad al genio estable de recuperarse. El no hacerlo también dice mucho.

De esta manera, las recientes declaraciones de Trump son un buen indicativo de lo que seguirá haciendo frente a la acumulación de crisis hechas posibles por el Antropoceno. Como le dijo al periodista, su estrategia siempre será minimizar; una estrategia enfocada en hacer feliz a la bolsa de valores et al. Como estrategia de bienes raíces, quizás le sirvió para vender apartamentos que no estaban en las mejores condiciones. Pero para enfrentar una crisis global, diría mucho de nosotros como especie el mantener a este personaje con tanto poder en tiempos en donde lo que necesitamos es un cambio radical para evitar que el impacto sea catastrófico.

Desde el rally en el que lanzara su campaña de reelección en Tulsa, Oklahoma, que tuviera repercusiones directas al provocar el contagio en algunos trabajadores de su campaña y potencialmente matando a su simpatizante político Herman Cain, hasta el más reciente en Nevada, en donde en medio de las críticas por sus declaraciones decidió hacer un rally en un lugar cerrado, no solo demuestran un comportamiento sorprendentemente errático, si no que además representan pruebas concretas que hablan de la incapacidad de liderazgo del presidente de los Estados Unidos.

