El árbitro que negó el gol a Cristiano Ronaldo con Portugal se disculpa públicamente

“Según la política de la FIFA, lo único que puedo decir es que me disculpé con el seleccionador nacional, el Sr. Fernando Santos, y con la selección portuguesa por lo sucedido . Como equipo de árbitros, siempre trabajamos duro para tomar buenas decisiones. Cuando somos el centro de la noticia de esta manera, no nos satisface en absoluto”, explicó Makkelie en el diario portugués.

