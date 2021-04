el árbitro expulsa a Íñigo Martínez y el VAR le hace regresar del vestuario

Mikel Oyerzabal no dudó desde los once metros y marcó el gol que abrió el marcador en el derbi vasco de la final de la Copa del Rey 2020.

Fue entonces cuando hizo acto de presencia el VAR , que revisó la jugada durante varios minutos, no para confirmar el penalti, que era claro, sino para dilucidar si Íñigo Martínez debía ser expulsado o no. Después de que Estrada Fernández se acercarse a la pantalla para ser partícipe de la revisión, el colegiado hizo volver a ‘león’ del túnel de vestuarios y le mostró finalmente la cartulina amarilla.

