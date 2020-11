El apoyo internacional ha sido valioso para Panamá durante mal tiempo

Tras el paso del Huracán ETA que golpeó varias Zonas de Panamá, el apoyo internacional no se hizo esperar, la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo del Comando Sur de Los Estados Unidos, entra en su séptimo día de apoyo a las autoridades panameñas, brindando el traslado no solo de ayuda a las personas que han quedado incomunicadas, sino también el traslado de familias enteras.

