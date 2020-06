El apoyo a la independencia de Escocia alcanza su máximo en cinco años

Pero Brown asegura que este apoyo por encima del 50% no es circunstancial y que ya no es una tendencia, “sino una posición establecida”.

El apoyo a la independencia de Escocia sobre el Reino Unido alcanza en la actualidad su máximo de los últimos cinco años. Según una encuesta realizada por Panelbase y recogida por el Daily Mail, el 54% de los escoceses está a favor de separarse del Reino Unido, por el 46% que preferiría quedarse (están excluidos los que no saben o no contestan).

