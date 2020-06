El aplicador de mascarillas más famoso de Foreo, ahora, casi a mitad de precio en Amazon

Otro de los dispositivos más famosos del mercado beauty es el Foreo Ufo , el aplicador de mascarillas inteligente que muchos instagrammers e influencers pusieron de moda y cuyos resultados han sido comprobados y compartidos por muchos beauty addicts. Sin embargo, conseguir este aliado facial suele suponer una inversión no apta para todos los bolsillos o para no ahorradores. Así, muchos optan por su versión mini, pero igual de efectiva, o por esperar a conseguirlo con una suculenta rebaja.

