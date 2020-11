El aplaudido mensaje de Sara Sálamo sobre la lactancia materna: “¡Qué contradictorio todo!”

Multitud de seguidoras han querido mandarle su apoyo y comentarle lo hermoso y necesario de su mensaje. “Y qué razón tienes, solo las mamis lo sabemos”, “Qué identificada me siento con tus palabras: yo también vuelvo a empezar en unos meses y tengo entre pánico y emoción…” o “No has podido describirlo mejor, la lactancia materna es tan bonita y a la vez tan dura, pero son recuerdos que siempre se quedan contigo” son algunos de los ejemplos de comentarios que ha recibido.

“En julio de 2019 nació mi primer hijo y a pesar de haber jurado y perjurado que no daría la teta… No cumplí con el pronóstico. ¡Qué absorbente! ¡Cuánta entrega! Cuántas lágrimas, cuánto amor… Recuerdo que miraba a mi bebé en esos días que mamaba cada veinte minutos, mañana y noche, y le pedía compasión… ‘¡No puedo darte más de mi!’, le decía”, ha relatado Sálamo.

Desgraciadamente, cuando Sara Sálamo comenta algún aspecto de su vida, siempre tiene una horda de hombres que, venga a cuento o no, le lanzan sus críticas sobre el bajo rendimiento del futbolista Isco Alarcón (su pareja). Hace poco incluso tuvo que defenderse con un sencillo pero elocuente “En España no hay machismo…”.

