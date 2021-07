El aplaudido hilo de Beatriz Rico contra los trols de Twitter

Beatriz Rico hacía ver que esos usuarios “ suelen tener un nombre que no existe y una maceta en la foto, por ejemplo”, porque no dan la cara y se esconden en el anonimato.

“Cuentas algo que ha pasado… ‘ no tienes ni idea, infórmate antes de hablar ‘”, era otra de las situaciones. “Expresas una opinión con respeto para no ofender… ‘uy, ya está la equidistante'”, “Te expresas contundente… ‘ buscas subvención, no ?'”, se quejaba Beatriz Rico sobre las respuestas que suele recibir a sus tuits.

