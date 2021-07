El aplaudido gesto de Simone Biles con las gimnastas rusas tras retirarse de la final por equipos de los Juegos Olímpicos de Tokio

Al final se colgó la plata, un hito nada desdeñable, y aunque era consciente de que en parte es por su culpa no haber ganado el oro, no dudó en mostrar su deportividad cuando se confirmó que las rusas eran las campeonas . Una vez que se confirmó la puntuación final de Melnikova, y mientras saltaban de alegría, las gimnastas del ROC recibieron la enhorabuena de los técnicos de Estados Unidos y de Simone Biles. Una a una, la mejor gimnasta individual de los últimos años fue felicitando a sus rivales.

Lilia Akhaimova, Viktoria Listunova, Angelina Melnikova y Vladislava Urazova se han visto beneficiadas obviamente por la retirada de Biles. Jordan Chiles, Sunisa Lee y Grace McCallum no han podido reeditar el éxito de Gabby Douglas, Laurie Hernandez, Madison Kocian, Aly Raisman y la propia Biles de 2016, y en buena medida es porque les faltó su capitana en acción. Eso no implica que no estuviera presente.

