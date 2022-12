El anuncio de Navidad que promueve el deporte inclusivo para personas con síndrome de Down y TEA

Aunque no existen datos oficiales, colectivos y asociaciones que trabajan en torno al Down estiman que, de los 400.000 nacimientos de media que se producen de forma anual en España, 150 corresponden a personas con síndrome de Down. Actualmente, se ha contabilizado que hay 35.000 personas con este trastorno genético en nuestro país, una cifra muy inferior a la que se registraba hace 40 años, cuando se alcanzaron los 300.000.

You May Also Like