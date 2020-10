El anticastrismo que se aleja de Trump en Miami | Elecciones USA

Pese a la tradición de una entidad en disputa, su proyección en las calles es, según cuentan, inédita. “Este fervor nunca lo habíamos visto. Hay personas que se han enfrentado en los mercados, vivimos esa división. Y cualquiera que prende la televisión estos días en Miami cree que esta es la realidad del país”, explica el exiliado cubano. “Está pasando algo aquí que pasa mucho en Cuba. Y es que la gente tiene miedo a decir que votarán a los demócratas. Porque este tipo ha creado cierto tipo de terror, pero eso no quiere decir que no los haya”, apunta Almeida.

En la puerta de un centro de votación del oeste de Miami, Christine Robaina, de 28 años, explica por qué sus padres no votarán por primera vez, desde que llegaron hace más de 40 años, al Partido Republicano. “Mi mamá y mi tía son muy educadas, abogadas, mi abuela era una profesora de sociología en Cuba, entonces somos muy conscientes en mi familia de cómo suben al poder los dictadores. Y vemos que Trump no es libertad, es fascismo”.

A la charla en casa de Almeida se ha sumado otro cubano, que prefiere no dar su nombre por temor a represalias de la isla. Este apunta a que su voto irá para el Partido Republicano, pero no por los motivos que se vociferan en las calles, sino por una convicción con su política económica y social. “Estoy totalmente en contra de quienes dicen que los demócratas son socialistas. Salga Biden o Trump, los caminos de este gran país van a seguir, porque hay una base, una estructura que se llama sistema y eso es lo que va a impedir que cambie”, agrega.

Hay una parte del anticastrismo que no es tan visible estos días de euforia electoral en Miami. “La visión que se ha vendido desde el trumpismo es que él va a ser el libertador de Cuba. Y lo ha comprado mucha gente que vemos en las calles. Pero la realidad es que ni republicanos ni demócratas han derrocado al Gobierno cubano. Si lees la prensa y te dejas invadir por la influencia mediática, crees que la Revolución cubana está que se cae ayer , pero eso no es real. Y Trump no va a acabar con el Gobierno cubano, quien va a acabar con el gobierno cubano es el almanaque”, señala desde el patio de su casa el periodista exiliado Juan Almeida, hijo del histórico comandante y vicepresidente de Cuba Juan Almeida.

En un anuncio electoral que se ha hecho viral esta semana, un antiguo combatiente en la invasión de Bahía de Cochinos (Cuba), en 1961, Santiago Morales, que estuvo 18 años preso por el régimen, pedía en español el voto por Biden. El llamamiento del veterano Morales sorprendió a muchos por la distancia que marcó frente a la organización a la que pertenece, la Brigada 2506, que ha apoyado desde 2016 la candidatura de Trump y lo ha vuelto a hacer este año. Morales comparaba al presidente Trump con Castro y Chávez en el vídeo —financiado por el magnate y exalcalde demócrata de Nueva York Michael Bloomberg— y sentenciaba: “A nosotros no nos van a engañar. En estas elecciones no vamos a votar por él. Trump, serás tú el único perdedor”, señala Morales en la grabación, en referencia a unas palabras del presidente estadounidense hacia los militares a quienes llamó también “perdedores”.

