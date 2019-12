el año en que Estado Islámico perdió a su califa y su califato

Según el Centro Nacional Antiterrorista estadounidense, actualmente contaría con unos 14.000 combatientes en estos dos países . Además, según un reciente artículo del Center for Strategic and International Studies (CSIS), dispondría de unos recursos financieros de entre 50 y 300 millones de dólares .

No obstante, esto no parece haber restado legitimidad al nuevo califa a ojos de sus seguidores habida cuenta que tras conocerse su nombre se ha producido una cascada de juramentos de lealtad o ‘baya’ hacia él por parte de filiales y grupos en todo el mundo.

El hecho de que no se conozca la identidad real del nuevo líder de Estado Islámico, ni tampoco su imagen , ha generado críticas por parte de algunos eruditos, que sostienen que es un “don nadie” al que han elegido personas que tampoco son conocidas y que además encabeza un “estado imaginario”, ya que el grupo no tiene control territorial, según explica Cole Bunzel, experto en yihadismo, en un artículo publicado en el portal Jihadica.com.

