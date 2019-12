el año en que empezamos a hablar de crisis climática

Aunque las fechas y los plazos apuntaban a ello (hasta dos días de salida ha llegado a tener fijados el brexit este año), finalmente, 2019 no ha sido el año del brexit . Sin embargo, lo que sí ha logrado 2019 es llevarse por delante la carrera política de la Theresa May , que se vio obligada a dimitir a finales de mayo ante su incapacidad para conseguir que el Parlamento aprobara su proyecto de salida de la Unión.

Hong Kong, Chile o Bolivia han sido algunos de los focos de conflicto social más destacados en el panorama internacional, pero no los únicos. En Líbano , las concentraciones contra el Gobierno llevaron a la dimisión de su primer ministro, en Iraq ya han muerto más de 400 personas en las mayores movilizaciones desde la caída de Sadam y en Irán el régimen de los Ayatolás cortó internet en todo el país para que no trasciendan detalles de las masivas protestas contra la subida del precio del carburante que vive el país.

2019 fue el año en el que el caos de un brexit que no fue se pasó al surrealismo definitivamente y se llevó por delante a Theresa May para entronar al excéntrico y populista Boris Johnson. Todo apunta a que será este quien prenda la mecha, más de tres años después del referéndum, de la salida del Reino Unido de la UE (aunque ya en 2020).

En esta última vuelta de la Tierra alrededor del Sol supimos por primera vez cómo era un agujero negro , vimos a un país cambiar de nombre (Macedonia del Norte), la abdicación de un emperador (Akihito), el fallecimiento de algún que otro sátrapa africano que parecía inmortal y el asesinato del terrorista internacional más buscado desde tiempos de Bin Laden: Abu Bakr al Bagdadi . De estos vaivenes, por librarse, no se libró ni el kilo, que ya no pesa lo mismo que antes.

No se puede decir que el año que en apenas unas horas nos habrá dejado no haya sido intenso, pero qué año no lo es en estos tiempos que corren. En 2019 hemos tenido de todo . Europa le puso el epíteto ’emergencia’ delante a la palabra clima y Greta Thunberg se recorrió medio mundo, incluso en catamarán, pregonando sus peligros, para terminar en una Cumbre del Clima en Madrid que fracasó estrepitosamente a la hora de alcanzar un compromiso.

