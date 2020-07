el animal de compañía preferido después de los perros y los gatos

– Una práctica muy extendida, aunque afortunadamente cada vez menos frecuente, es la de extirparles las glándulas anales con la creencia de que así se elimina este fuerte olor. Se trata de un enorme error ya que no solo no tienen nada que ver con ello sino que estas glándulas sirven para favorecer la lubricación de las heces. Quitarlas puede provocar problemas de la salud en la mascota. En realidad las glándulas responsables de este olor son las subcutáneas que se encuentran distribuidas en la piel de su cara.

Los hurones son carnívoros estrictos aunque no demasiado voraces. Necesitan mucha proteína – carne de pollo, ternera o pavo, sobre todo- y no comen fruta ni verdura. En la actualidad existen numerosos piensos creados específicamente para ellos aunque en caso de necesidad se podría recurrir a la comida de gatos con proteína de alta calidad y poco hidrato de carbono.

