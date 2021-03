El animal competitivo de Fernando Alonso sale a relucir: "Mañana les pasamos en la salida"

Fernando Alonso siempre ha demostrado una competitividad fuera de toda duda. Él mismo lo admite: si puede llegar primero de una punta de la habitación de otra, lo hará. Si puede entrenar más, correr en más disciplinas que nadie o sacar más ventaja a sus compañeros que nadie, lo hará.

En su regreso a la Fórmula 1 dos años y medio después no ha tardado más que dos días en demostrar que sigue siendo un animal competitivo como muy pocos. Lo dejó caer en la radio en una conversación con su ingeniero, Karel Loos. Nada más cruzar la meta después de dar su vuelta buena que le dejó noveno, el español admitió que posiblemente eso sea el máximo que pudieran alcanzar. El Alpine A521 está un paso por detrás de sus rivales, y aunque es un buen coche, no alcanza las prestaciones de los McLaren o los Ferrari.

Eso no le importa mucho a Alonso, porque sabe que donde no llega el coche, él intenta llegar. “¿A cuánto están los de delante?”, pregunta. “Sainz está a tres centésimas y Norris, ha hecho 29.9”, le contesta Loos. La réplica de Alonso no puede ser más retadora: “Mañana les adelantamos en la salida”.

Las salidas son uno de los grandes puntos fuertes de Alonso. Desde su etapa en Renault demostró que es en los primeros metros donde puede conseguir una ventaja que otros no alcanzan, bien por sus reflejos, bien porque tiene un tiempo de reacción que le permiten maximizar esos instantes que van desde que se apagan las luces del semáforo hasta que arranca.

Este domingo, no obstante, tendrá un reto extra: desde el GP de Abu Dhabi de 2018, su última carrera de F1 hasta el momento, no toma una salida en parado. “En el WEC e Indy son salidas lanzadas”, recordaba después de la clasificación. Partiendo noveno, además, tendrá que vigilar a quienes vienen detrás, especialmente a Sergio Pérez con el Red Bull, que parte undécimo.





