El amor por los perros transforma San Valentín

Las mascotas en este sentido son mucho más fáciles de contentar. No comen fuera de casa, no gustan de musicales y en su inmensa mayoría no bailan.

Entre las mujeres no casadas que Halo encuestó el porcentaje de las que el 14 de febrero prefieren la compañía de canes a la de seres humanos trepa hasta el 39 % y entre los hombres no casados es del 23 %, en ambos casos por encima del 20 % de la muestra general.

