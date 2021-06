“El amor es demasiado bonito para juzgarlo”

Ares Teixidó sorprendió a sus seguidores el pasado mes de abril anunciando, con una foto, que estaba saliendo con Bruna Manzoni, exnovia de Sofía Cristo , imagen que no estuvo exenta de polémica, pues Instagram se la borró por “actividad sexual”. Sin embargo, desde entonces, la reportera ha estado recibiendo críticas homófobas de gente que no entiende que ahora su pareja sea una mujer.

You May Also Like