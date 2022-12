El ambiguo anuncio sobre la abolición de la Policía de la Moral no frena las protestas contra el régimen iraní

Así mismo, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, no quiso responder sobre polémica y en una conferencia de prensa en Serbia, donde se encuentra de visita oficial. “Varios países occidentales buscaban crear el caos en Irán, y uno de los objetivos de Estados Unidos era empujar a Irán a hacer grandes concesiones en la mesa de negociaciones “, ha dicho el ministro. En este sentido, Amirabdolahian ha agregado que las autoridades de su país responden “a las demandas pacíficas”, pero que no permiten “que nadie perturbe y aterrorice” a sus ciudadanos.

A la pregunta de “por qué la Patrulla ya no estaba presente” ya en las calles, Montazeri respondió que “la Policía de la Moral había sido suspendida por la misma gente que la creó”, en un mensaje destinado aparentemente a calmar los ánimos de los manifestantes; que no han cesado en las movilizaciones por todo el país y que han dejado más de 400 muertos , según diversas ONG.

La Policía de la Moral, culpable de la muerte de la joven Mahsa Amini, que provocó la ola de protestas que se vive en Irán de hace casi tres meses, ha desaparecido de las calles . El fiscal general de Irán, Mohamad Yavad Montazeri, apuntaba este sábado a la disolución de este cuerpo, encargado de controlar, entre otras cosas, el correcto uso del velo. Rápidamente la noticia se propagó por todo el mundo, en la que era la primera victoria de los manifestantes frente al Gobierno iraní. No obstante, la realidad podría ser muy distinta, puesto que el anuncio no solo no ha sido confirmado por ningún otro organismo de Irán , sino que los medios oficialistas han matizado que los comentarios se habrían sacado de contexto.

You May Also Like