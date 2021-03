El Amazfit GTR por 90 euros y otras formas de sacar partido a los Tecnoprecios de El Corte Inglés

Una buena prueba de ello la hemos encontrado en el Corte Inglés, donde ha vuelto a activar su campaña de Tecnoprecios, en la que podemos aprovechar para renovar nuestros dispositivos techies, pero también aliados en nuestro hogar como electrodomésticos y centro de planchado y limpieza. Todo ello a muy buen precio y sujeto a interesantes rebajas. En esta promoción también encontramos smartwatches, unos de los wearables más populares sin el que muchos ya no saben vivir. No es de extrañar puesto que sus prestaciones interesantes para el día a día son numerosas, desde el conteo de pasos hasta el aviso de sedentarismo.

Bien es sabido por los techies que las últimas novedades que llegan al mercado no suelen disfrutar de grandes rebajas, aunque sí de regalos (como es el caso del Samsung Galaxy S21 y los auriculares Buds Live) Por ello, son muchos los que esperan un tiempo prudencial para conseguir los nuevos dispositivos con algo de rebaja y es que dar con un chollo tecnológico es una oportunidad que no deberíamos dejar pasar a la ligera. Aunque parezca que para que esto ocurra debemos esperar a jornadas de descuentos masivos, como el Black Friday, nada más lejos de la realidad.

