el altavoz ‘para todos’ de Amazon vuelve con mejoras y nos deja vigilar la casa desde el móvil

No son pocas las opciones que ofrece Amazon a la hora de domotizar tu casa y tener un altavoz con línea directa con ‘la diosa’ Alexa. Desde dispositivos mini como el Echo Dot que caben en cualquier rincón hasta aparatos robustos como el Echo Show 10 que se adueñarán de tu salón. La última novedad de la compañía de Bezos ha sido presentar la segunda generación de uno de sus grandes éxitos: el Echo Show 8.





Decimos que este es uno de sus grandes éxitos porque tiene todo lo que nos puede gustar hoy en día en un altavoz inteligente: buen sonido, pantalla decente, tecnología interna aceptable y estética y tamaño bien resueltos. El Echo Show 8 es ese dispositivo que cabe en cualquier parte, es ‘mono’ y nos permite ver y escuchar contenidos con buena calidad.

Renovar este smart speaker ha sido en mi opinión un acierto de Amazon. La marca ha añadido algunas mejoras, casi todas heredadas de su última innovación en este terreno, el Echo Show 10, y ha seguido esa máxima que en lo tecnológico es verdad el 99,99% de las veces: si algo funciona, no lo toques. Os contamos en este análisis lo bueno -y lo malo- del Echo Show 8 de 2021.

El Amazon Echo Show 8 de 2021 tiene un diseño prácticamente igual a la generación anterior. 20BITS

Especificaciones técnicas

Dimensiones: 200,4 x 135,9 x 99,1 mm

Peso: 1037 g

Pantalla: pantalla táctil de 8 pulgadas (20,3 cm)

Cámara: cámara de 13 MP con cubierta integrada

Conectividad WiFi: compatible con redes wifi de doble banda 802.11a/b/g/n/ac. No compatible con conexiones WiFi ad hoc (o peer-to-peer)

Conectividad Bluetooth: perfil de distribución de audio avanzada (A2DP) compatible con la transmisión de audio en streaming desde tu dispositivo móvil al Echo Show 8 o desde el Echo Show 8 a tu altavoz Bluetooth. Perfil de control remoto de audio y vídeo (AVRCP) para el control por voz de los dispositivos móviles conectados. El control por voz manos libres no es compatible con los dispositivos Mac OS X. Los altavoces Bluetooth que requieren un código PIN no son compatibles.

Sonido: altavoces de neodimio de 2,0 pulgadas (52 mm) con radiador de bajos pasivo

Compatibilidad app Alexa: dispositivos Fire OS, iOS y Android. También está disponible a través del navegador web de tu ordenador

Procesador: MediaTek MT 8183

Colores: antracita y blanco

Privacidad: tecnología de palabra de activación, indicadores de transferencia, botón para apagar los micrófonos y la cámara, cubierta de la cámara integrada, opción de revisar y eliminar las grabaciones de voz

Precio: 129,99 euros

Diseño: se adapta a cualquier superficie y queda bien en casa

En cuanto a su estética, el Amazon Echo Show 8 de 2021 es muy parecido al modelo anterior, de hecho es prácticamente igual. La principal diferencia radica en el espacio dedicado para la cámara, que ahora cuenta con una cubierta integrada para que podamos taparla cuando no queramos usarla.





Tenemos un frontal donde se encuentra la pantalla que ocupa 200,4 milímetros de ancho por 135,9 de alto, con una profundidad de 99,1 mm. El dispositivo no es precisamente ligero, pesa más de un kilo, pero como no me canso de decir estamos hablando de un aparato que no está diseñado para ser portátil, sino para colocarlo en un lugar de tu casa y que ese sea su sitio. Así que el tema de que sea pesado no me parece un inconveniente.

El aspecto me gusta. Lo he probado en blanco, pero también está en antracita y ambos me parecen estéticamente agradables. Como en el resto de los dispositivos Echo, la parte del altavoz trasero está cubierta con una tela-rejilla de tacto suave que además tiene una ventaja si eres de los que les cuesta la limpieza: disimula bastante el polvo acumulado.

Como suele ser habitual, lleva tres botones -uno para subir volumen, otro para bajar y otro para apagar el micro- y como decía el modelo nuevo introduce una pestaña para abrir y cerrar la cubierta de la cámara.

Desde que sacaron las generaciones de 2020 hemos visto un cambio en el diseño de los productos Echo que a mí me gusta bastante: más redondeados, con líneas más suaves y con un aspecto más cuidado. Como he dicho en otras ocasiones, creo que es un signo de la intención de Amazon de hacer de estos dispositivos un elemento más de la decoración de nuestras casas.

Echo Show 8 (2021) mide 200,4 x 135,9 x 99,1 mm y pesa 1037 g. 20BITS

Pantalla: buena calidad, mejorable usabilidad

Como se puede intuir por su nombre, el Echo Show 8 tiene una diagonal de pantalla de ocho pulgadas. La resolución es de 1280 x 800 píxeles. Estas especificaciones no han cambiado con respecto a la generación anterior. La calidad de imagen de la pantalla HD es buena y no tengo ninguna queja al respecto, además incorpora ajuste adaptativo del color, brillo autorregulable y una función de ‘alarma de luz’ que inicia una iluminación gradual como la luz del amanecer, 15 minutos antes de que suene tu despertador.





Como en el caso anterior, podrás ver series y películas en streaming de Amazon Prime Video y Netflix y contenidos de ATRESplayer, YouTube y A la carta de RTVE. Viene muy bien en la cocina para ver recetas o ponerte un capítulo mientras cocinas -pero intenta no engancharte mucho a la trama para que no se te quemen las lentejas-. Además tienes fondos de pantalla o bien predefinidos o bien personalizables con Amazon Photos, de manera que podrás usarlo de marco de fotos digital.

Algo que no han mejorado y que en mi opinión es una asignatura pendiente de los Echo con pantalla es la usabilidad. No es demasiado intuitiva y cuesta manejarse y navegar por el dispositivo de forma natural. Puedes acceder a una serie de menús rápidos como la configuración -deslizando de arriba a abajo- o las distintas opciones -deslizando de derecha a izquierda-, pero luego ir de una pantalla a otra no es cómodo. Además la respuesta táctil también flaquea un poco -aunque es mejor que en la anterior generación-.

Si bien es cierto que hablamos de un aparato que está diseñado para que puedas controlarlo principalmente con la voz, creo que esta parte es todavía bastante mejorable.

El dispositivo lleva botones de volumen, de apagado de micro y una pestaña para cerrar la cámara. 20BITS

Cámara: el blanco de todas las mejoras

El Echo Show 8 de segunda generación incluye una cámara gran angular de 13 megapíxeles que se desplaza y hace zoom durante las videollamadas, manteniéndote en el encuadre. Un truco bastante chulo que es una de las nuevas funcionalidades que nos llega directa del Echo Show 10, el revolucionario altavoz con pantalla y base giratoria que sacó Amazon a finales del 2020.





Aunque la función no es tan alucinante como en el último modelo de la compañía, ya que al no tener la base giratoria no puede seguirnos, es bastante cómodo y útil que la cámara te ubique cuando haces las videollamadas. Sin duda es una de las grandes mejoras de la nueva versión del Echo Show 8, no solo en la parte del movimiento sino también en la calidad de la cámara, que pasa de 1 MP a 13 MP.

Esto viene genial para las videollamadas grupales -se pueden hacer de hasta siete personas-. Os recordamos que con Alexa se pueden crear grupos y puedes pedirle que llame a todos los miembros del mismo.





Y ya que hablamos de tema de comunicación, el dispositivo sigue ofreciendo los clásicos de la familia Echo: ‘Drop In’, para conectarte al instante con otros dispositivos Alexa con permisos; ‘Comunicados’, para avisar al resto de tu casa de lo que quieras -basta de llamaros a gritos para decir que la cena está lista-; y próximamente podrás también activar los efectos de realidad aumentada y reacciones animadas visuales y sonoras durante la llamada.

Por último, con respecto a la cámara, otra novedad es que ahora te permite convertir el Echo Show 8 en un dispositivo de videovigilancia, de manera que podrás chequear lo que pasa en casa cuando no estáis -puede que por fin averigües que es lo que hacen tu gato y tu perro toda la mañana-. Y si te preocupa la privacidad, decirte que cuando te conectas de forma remota a la cámara se muestra un mensaje en la pantalla, por lo que sabrás si alguien está echando un ojo mientras estás delante.

El Echo Show 8 de 2021 incorpora una función para que la cámara te siga y te encuadre. Amazon

Sonido y rendimiento: siguen siendo buenos

El Echo Show 8 de 2021 lleva dos altavoces estéreo de neodimio de 2,0 pulgadas (52 mm) con radiador de bajos pasivo. En la experiencia puedo decir que el sonido es muy limpio y con mucha potencia, llenando la habitación en la que está sin problemas.





Podrás conectarte para escuchar tu música favorita en Amazon Music, Apple Music o Spotify y mi opinión es que tanto en todo lo musical como en podcast el sonido es bueno.

Incorpora un procesador Octa-core. Ya te he adelantado la mayoría de las funciones que podrás hacer desde este altavoz con pantalla inteligente, pero una de ellas se había quedado en el tintero: una de sus principales funcionalidades es que te permite interactuar con la domótica de tu casa, siendo algo así como un hub para todos tus aparatos smart.

El Echo Show 8 puede ser el cerebro de tu casa inteligente y todo se puede activar tanto por voz como mediante la pantalla táctil. Como sabes Alexa permite controlar más de 140.000 dispositivos de hogar digital compatibles a nivel global, como cámaras de seguridad, luces o termostatos.

Resumen

PUNTUACIÓN 20BITS: 8,5/10

Lo mejor: sonido potente y sin ruido, las nuevas funciones de la cámara y una pantalla equilibrada. Lo peor: la respuesta táctil y la usabilidad son mejorables.

​

Por el mismo precio que la generación anterior (129,99 euros) tenemos un dispositivo que ofrece algunas mejoras notables. Desde luego no son tan notables como para que si tienes el modelo previo te lances a comprar este, pero sí que me parece una opción más que razonable si no tienes una pantalla inteligente y quieres adquirir una. Como sabes está también el siguiente nivel, el Echo Show 10 -que analizamos en su momento y que a mí me encanta-, pero el coste de este ya son palabras mayores.

El Echo Show 8 es un aparato redondo en cuanto a sonido, funciones, calidad de pantalla y tamaño y pensado para que pueda gustar a la inmensa mayoría. Tiene unas dimensiones lo suficientemente grandes como para ver a gusto contenidos en streaming, pero no tanto como para que no sepas dónde meter el dispositivo porque es un armatoste.

Como he dicho más arriba el tema de la usabilidad de la pantalla todavía es mejorable, pero todo lo demás me convence con creces y aunque no son muchos los cambios con respecto a la anterior generación diría que cambian las cosas adecuadas para que la última propuesta de Amazon suba de nivel.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.