El alquiler sube un 50% en españa en 5 años

A la hora de buscar una nueva vivienda, la característica más importante para los inquilinos es el precio. Esta variable recibe una consideración media de 8,7 sobre 10 en 2019. Al precio le siguen que no haya que invertir en reformas y que tenga el número de habitaciones necesarias. No tiene tanta importancia para los inquilinos que tenga piscina o buenos colegios en la zona.

