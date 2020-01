El alma del festival

Además de una ventana que atraerá el turismo a nuestro país, el Panama Jazz Festival busca ofrecer la oportunidad de ver los grandes talentos que tenemos, grandes talentos que existen y se desconocen porque no son partícipes de una maquinaria comercial”, pero sobre todo, es una manera de ampliar los horizontes de los panameños. “Hay que darle la oportunidad al pueblo de ir más allá. No ponerle límites, que el mismo pueblo se trace sus metas. Yo quiero que cualquier niño que toca violín en el interior diga ‘yo quiero tocar así, yo puedo llegar’, nada de eso está lejos y todo el mundo tiene la fuerza interna para llegar”.

You May Also Like