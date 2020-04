“Cuando entro en el supermercado y veo a Montse o a Mercedes, que son amigas, les aplaudo. Voy solo una vez por semana para salir cuanto menos a la calle. Les aplaudo porque se lo merecen . La semana pasada aplaudí una por una a las que estaban allí. Os animo a que lo hagáis porque nos han dicho que estemos en casa y estamos siendo tremendamente responsables, estamos quedándonos mucho en casa. A ellos también les gustaría estar en casa , y no están porque están ahí para atendernos y darnos de comer a nosotros. Por lo tanto, si no os cuesta mucho trabajo, cuando entréis en un supermercado, sed agradecidos con ellos. Porque además tienen que aguantar a veces impertinencias de gente que no está de muy buen humor. Hoy estamos todos muy irascibles, pero por favor: un poquito de aplausos a esos dependientes de los supermercados que también nos atienden”, pide Moya.

