el alcoholismo puede convertirse en hábito

“Cuando ves que estás irascible, que tu estado de ánimo y tu forma de socializar con los demás cambia si no consumes la dosis que consumías antes, creo que ahí, a lo mejor no te das cuenta de que tienes un problema, pero hay algo que está fallando”.

El 14 de marzo, Roberto M., de 34 años, se vio de pronto en una situación completamente nueva. Estaba solo en su piso, sin trabajo y sin ningún contacto social. “Sobre todo las dos primeras semanas, ante la situación de shock, como vía de escape, por las tardes, me bebía uno o dos litros de cerveza . Antes no tomaba tanto, igual me tomaba una lata por la tarde, pero en días muy alternos”.

Esta broma podría haberse convertido en una peligrosa realidad. Las ventas de alcohol durante la cuarentena se han disparado en todo el planeta y España no ha sido una excepción. Ahora, algunos psiquiatras advierten de que la resaca del confinamiento podría ser peligrosa para muchas personas que han podido generar una adicción que antes no tenían.

