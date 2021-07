El alcance jurídico de la carta de los 24 diputados

Este es un elemento clave que los autores de la carta al diputado Crispiano Adames conocen y buscan solucionar pidiendo que se apliquen los criterios de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas (Ley 65 de 1963). Aunque no mencionan específicamente a lo que se refiere, su intención implícita es invocar lo contenido en el artículo 29, que dice lo siguiente: “La persona del agente diplomático es inviolable. No puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. El Estado receptor le tratará con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad”.

Estas dos peticiones esbozan la hoja de ruta de un pacto de impunidad. Es factible pensar que estos 24 diputados, dentro de los cuales hay 7 de la alianza gobernante, pudieran crear un efecto de traba en la labor legislativa, ya que en la práctica la alianza de gobierno no tendría suficientes votos para aprobar sus iniciativas y se vería obligada a recurrir a acuerdos oportunistas con los diputados de otras bancadas que no suscribieron la carta.

