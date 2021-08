El alcance de los conflictos de intereses

La existencia de un conflicto de interés en la administración pública (no en la Asamblea Nacional) tiene como posible efecto que se constituye en un vicio de la voluntad y del consentimiento en las contrataciones. Se supone que cuando se suscribe un contrato, una concesión, una licencia o algún tipo de autorización de una entidad del Estado hacia un particular, este acto jurídico se hace sin favoritismos ni influencias indebidas.

