“El alcalde de Manacor dice que no va en mi contra, pero no es verdad”

“ Si hago una carta es porque me veo obligado , no tengo ninguna gana de crear polémica y menos en Manacor, que es donde vivo”, añade Nadal, que considera “graves” las acusaciones de Oliver.

“El alcalde dice que no va en mi contra, pero no es verdad”, explica, en la entrevista de la que se conoce sólo un adelanto y que se podrá leer íntegra este martes.

You May Also Like