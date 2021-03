El alcalde Bill de Blasio y más de 50 legisladores demócratas de Nueva York le pidieron al gobernador Andrew Cuomo que renuncie por las denuncias de acoso sexual

La asistente, a quien no mencionó, estaba sola con Cuomo cuando éste cerró la puerta, metió la mano debajo de su camisa y la acarició, informó el periódico. La información del periódico se basa en una fuente no identificada con conocimiento directo de la acusación de la mujer.

Cuomo dijo en repetidas ocasiones que no renunciará e instó al público a esperar el resultado de una investigación de la fiscal general del estado , Letitia James, sobre su conducta. La oficina de Cuomo no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el jueves.

El Times Union of Albany informó el miércoles que una asistente no identificado había afirmado que Cuomo metió la mano debajo de su camisa y la acarició después de llamarla a su residencia oficial.

Al menos cinco acusadores, Charlotte Bennett, Lindsey Boylan, Ana Liss, Karen Hinton y el último, trabajaron para el gobernador en Albany o durante su tiempo en el gabinete del presidente Bill Clinton . Otra, Anna Ruch , le dijo a The New York Time s que conoció a Cuomo en la boda de un amigo.

