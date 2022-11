“El ahorro tiene que suceder en cuanto entra la nómina porque de lo contrario es fácil que te acabes gastando ese dinero”

Richard Gracia Anso (Pamplona, 1983) es experto en ahorro y finanzas. Junto a su hermano Diego ha escrito El Método RICO y ahora Superahorradores (Alienta Editorial, 2022), un libro enfocado a que el común de los mortales ordene sus finanzas, ahorre e invierta. “No se trata de ser un rata pero tampoco un ‘vivalavida'”, dice Richard en conversación con 20minutos en la que destaca la importancia del ahorro y de la formación financiera.

¿En qué consiste su método RICO? Básicamente en enseñar a alguien que no sabe de finanzas a empezar a hacerlo cada vez mejor. Y empezamos por la mentalidad que, aunque entra dentro de las partes del método, es vital porque consideramos que lo que te va a hacer rico son las actitudes y las mentalidades que tengas. Rico es un método tiene cuatro pasos. El primero es reducir tus gastos; el segundo es iniciar el camino del ahorro; luego cancelar tus deudas y finalmente obligarte a invertir. El último paso es el que más le cuesta a la gente y el que verdaderamente te va a permitir obtener la libertad financiera. Si no inviertes, al final tus ahorros se los come la inflación.

¿Hay alguna regla de oro para ahorrar?Una de las reglas de oro es que hay tener claro cuánto vas a ahorrar a principio de mes y utilizar lo que es el preahorro para sacarlo de la cuenta. Si yo cobro 1.200 euros al mes y tengo claro que quiero ahorrar 200, el ahorro tiene que suceder el día 1, en cuanto entra la nómina porque de lo contrario es fácil que te acabes gastando ese dinero. Es más, si la nómina llega el día 28, el dinero tiene que estar al día siguiente en otra cuenta. Hay que acostumbrarse a vivir con un presupuesto y ahorrando primero. Como se suele decir: pagarte a ti mismo primero.

En la economía doméstica, ¿dónde resulta más sencillo recortar gastos?El ahorro es un tema de optimización. La clave está en ahorrar un poquito en todo. Por ejemplo, en los suministros es tan sencillo como coger un día y dedicarte a comparar precios, bien en comparadores o llamando por teléfono. A lo mejor solo con eso puedes ahorrarte entre 600 y 700 euros al año. También en telefonía si usa 10 gigas pues no tienes que tener una tarifa de 50. Eso es hacer un consumo inteligente. En el tema de la cesta de la compra solemos proponer a nuestros alumnos un ejercicio que es ir a comprar un día permitiendo solo productos que cuesten diez euros el kilo. El precio, por ejemplo de un kilo de pollo, puede ser hasta seis veces más caro si te lo dan fileteado, envasado o preparado y muchas veces no nos damos cuenta porque solo miramos el precio final.

En Superahorradores afirmáis que se puede ganar dinero con tu coche.La filosofía al final es la optimización. Existen algunas plataformas (como amoves) que te permiten subarrendar tu coche por días y por horas. Estas empresas funcionan perfectamente y son totalmente de fiables porque las hemos probado. A lo mejor puedes sacar 40-50 euros al día solo alquilando tu coche. Esto también se puede hacer con las casas, es lo que llaman el house hacking.

También decís que se puede sacar rentabilidad a los hobbies.Hay trucos hoy en día con las redes sociales con los que puedes ganar algo de dinero si lo haces medianamente bien. Por ejemplo, muchas chicas que a lo mejor no son influencers pero a las que les encanta el fitness se pueden poner a hacer ejercicios o dar consejos. Y en cuanto tienes 10.000 seguidores las marcas empiezan a ofrecerte cosas a cambio de que promociones sus productos. Es una economía un poco más de truque con la que puedes conseguir cosas de forma relativamente sencilla.





¿Hay que invertir para ahorrar o ahorrar para invertir?Hay que ahorrar para invertir, es el último paso. Muchos alumnos nos dicen que quieren invertir pero no tienen unas finanzas saneadas. Y a lo mejor tienen 1.000 euros pero no ahorran de forma constante. Hay mucho gurú falso y mucho vendehúmos que te dice ‘invierte 1.000 euros aquí y hazte millonario o gana 200 euros al día’. Eso son timos, estafas o mentiras. La inversión tiene unos números y unos parámetros y si quieres rentabilidades altas o el riesgo que asumes es muy alto, lo cual eso para mí no es invertir, es especular o jugar a la lotería, o tienes que poner trabajo. Muchas veces se habla del trading como opción para invertir, pero el trading no es una inversión es un trabajo. Tienes que echar muchas horas para ganar dinero, eso no es invertir es un trabajo.

¿En qué puede invertir de forma relativamente segura un ciudadano medio sin conocimientos financieros?Lo más sencillo para alguien que no sepa y no quiera complicarse la vida tiene productos como las carteras o los fondos indexados. Funcionan bien y te dan una rentabilidad razonable, con un riesgo razonable a medio y largo plazo. Eso está muy bien para, por ejemplo, complementar la jubilación. Si eres más cortoplacista, tienes el crowdfunding inmobiliario, que puede tener una rentabilidad del 9-10% en seis, ocho o 12 meses. A nosotros lo que más nos gusta es el inmobiliario porque te va a dar esa libertad financiera. Te va a dar ingresos pasivos. Nosotros tenemos varios pisos y todos los meses nos dan unas rentas y eso es muy fácil de calcular y predecir y es bastante menos especulativo que otro tipo de inversiones.

¿Es imprescindible el sacrificio para ahorrar?Es un tema de prioridades. Una persona que vive al día nunca va a poder aspirar a tener libertad financiera. La clave está en el equilibrio y en tener una metodología. Si yo aspiro a ahorrar un 15 o un 30% de mis ingresos y los voy a dedicar una parte a ahorro y otra a inversión tengo que mantenerte firme en eso. Es un tema más de constancia que de sacrificio. Lo vemos todos los días con nuestros clientes, nos ponemos a hacer números y rara vez es al que no le hacemos ahorrar 100, 200 o 300 euros al mes. No se trata de ser un usurero y vivir mal como las ratas pero tampoco se trata de quemarlo todo como si no hubiera mañana