“El ahorro se planifica, no se puede esperar a fin de mes a ver si ha quedado algo en la cuenta”

“Constancia”, “muchos pocos suman”, “no perder la esperanza”, “poquito a poquito”… Estos son algunos de los pequeños mantras que Natalia de Santiago (Madrid, 1977) repite durante nuestra agradable entrevista. Esta “ingeniera de formación” pero “financiera por vocación”, como se define ella misma, mantiene la sonrisa mientras da consejos sobre ahorro e inversión para sobrevivir a la temida inflación. “En el ahorro es más importante la constancia que la cantidad”, sentencia la autora de Invierte en ti (2021) e Invierte con poco (2022), dos éxitos editoriales de Planeta que han logrado acercar la economía a los no iniciados.

El alza de los precios ha disparado el coste de la vida a niveles no vistos en décadas. ¿Se puede ahorrar en tiempos de inflación?Lo que es innegable es que en estos momentos está más difícil ahorrar. Pero todavía se puede, lo único es que hay que trabajárselo más y dedicarle más atención. Lo que no se puede es caer en el desánimo de decir: ‘como solo puedo ahorrar cinco euros no ahorro nada’. Esto no puede ser porque muchos pocos suman. En el ahorro es más importante la constancia que la cantidad.



¿Hay alguna regla sencilla que pueda seguir el ciudadano medio?El ahorro tiene que estar planificado. No se puede esperar a fin de mes a ver si ha quedado algo en la cuenta. Esa precisamente es la receta para que no quede nada. Los gastos son como un gas y cogen todo el espacio que les des. La primera técnica, la más útil, es ahorrar a primeros de mes, cuando has cobrado la nómina o entra la factura, y hacer una transferencia en automático. Esta transferencia no hace falta que sea grande. Pueden ser cinco o diez euros. Lo importante es que se produzca todos los meses y sea en automático. Pero si yo de verdad no tengo nada para ahorrar, hay aplicaciones y bancos que te hacen el redondeo en las compras de manera automática y los céntimos te los van mandando a una cuenta de ahorro e inversión. La diferencia entre pagar 23,80 o 24 euros no te mata y así vas sumando esos poquitos.



¿Cuál es su recomendación para ahorrar en los suministros?Que ahora es el momento de renegociar a cuchillo todos los contratos de suministros. Hay que ver qué tipo de contrato de electricidad tengo, franjas horarias que me convienen más… Y lo mismo con la telefonía móvil y con los seguros. Son gestiones que son muy rollo de hacer pero con las que consigues rebajas. Es además un ahorro que se acumula y que conviene porque se va a perpetuar en el tiempo. Aunque sean ahorros de tres euros, suponen tres euros cada mes. En lo que respecta a los supermercados, ahora hay que mirar el precio por unidad para no estar pagando más sin darte cuenta porque muchos fabricantes para no aumentar el precio de los productos lo que hacen es reducir su cantidad en el envase. Muchos pocos suman y ahora más que nunca.



¿Es necesaria cada vez más la llamada educación financiera?Esto es muy importante. La educación financiera es la que nos permite tomar las decisiones adecuadas en cada coyuntura. Si ahora sube la inflación y tengo una cierta educación financiera y un conocimiento de mis gastos puedo reajustar mi comportamiento a la coyuntura. Y luego cuando la coyuntura cambia te va a servir reorientar de nuevo tus decisiones. En finanzas, el tiempo es dinero y todo lo que tú tardes en reaccionar es dinero que has perdido. El que ya tiene la educación y las técnica actúa antes y pierde mucho menos dinero. Es más resiliente y cambia sus hábitos más rápido.



Con la subida de tipos, muchos ahorradores ven ahora en los depósitos a plazo fijo una buena salida para su dinero. ¿Cree que es lo más adecuado?Los depósitos a plazo fijo están volviendo y son adecuados para utilizarlos a corto y medio plazo, pero no son competitivos para proteger tu ahorro a largo plazo porque la rentabilidad que dan es demasiado pequeña. Para ahorrar para los estudios de los niños o la jubilación no sirven porque no da la rentabilidad suficiente para batir a la inflación, que es algo que se acumula en el tiempo. Si tú estás ahorrando a largo plazo necesitas algo que te dé algo más de rentabilidad para que tu ahorro no pierda valor sistemáticamente.



Entiendo por sus palabras que solo el riesgo puede darnos buenos beneficios.Para el ahorro a largo plazo hay que correr un poquito de riesgo, aunque tampoco mucho porque hay productos muy conservadores. Sobre todo sabiendo que el riesgo por volatilidad disminuye con el tiempo. Cuanto más largo sea tu plazo, aunque el producto que elijas tenga cierto riesgo, esa volatilidad se va neutralizando. Lo que es un riesgo seguro es la inflación y hay que intentar minimizarla en el largo plazo.



¿Invertir en ladrillo sigue siendo un valor seguro?Hay que distinguir entre comprar una vivienda habitual y realizar una inversión. Para comprarte una casa no es ni mejor ni peor momento. En inmobiliaria hay cosas que empujan el precio hacia arriba y otras que empujan el precio hacia abajo. Que suba la inflación empuja el precio hacia arriba pero que suba el tipo de interés lo empuja abajo, aunque no debería ser dramático en ninguno de los casos. Cuando la situación está así, lo importante es comprarte una casa que te puedas permitir. No es el momento de ahogarse. Como inversión, si uno se lo puede permitir puede haber oportunidades en ciudades no tan céntricas. Las dinámicas de la propiedad y del alquiler no van necesariamente juntas, con lo cual en inversión puede ser un buen momento pero no necesariamente cualquier casa puede ser una buena inversión. Hay que andar un poco con ojo.



Pregunta del millón: ¿hipoteca a tipo fijo o variable?Ahora no está claro. Antes estábamos todos apostando por el fijo porque estaba clarísimo, pero eso se ha acabado. El que tenga oportunidad de conseguir un buen fijo por la razón que sea que no se lo piense pero no está fácil porque los bancos no son tontos y no te quieren dar un fijo. El problema es que ahora no puedes elegir porque el banco tiene prioridades opuestas a las tuyas. Si no te dan un fijo razonable y tienes que ir a variable lo importante es no pillarte los dedos y plantear escenarios en los que voy a poder seguir pagando porque lo que es muy peligrosos es ahogarte y que sigan subiendo los tipos y no lo puedas pagar.



¿Tenemos que ahorrar para garantizarnos una buena pensión?El tema de las pensiones es al final una cuestión matemática de pirámide de población. Llega un momento en el que, independientemente de que un gobierno tire para un lado o para otro, las dinámicas de población son las que son y las cuentas no salen con el sistema actual de pensiones. Lo prudente es complementar el ahorro por tu lado por lo que pueda pasar. En finanzas, cuando tú das consejos, lo haces en base a lo que es más probable que pase y lo más probable es que las pensiones en el futuro vayan a ser bastante peores que en la actualidad y lo que hay que hacer es prepararse para ello.



¿Cómo puede un mileurista contratar un plan de pensiones?La regla es que cuanto antes empieces menos tienes que ahorrar. Luego la realidad es que como nos van a alargar la edad de jubilación en el fondo todos somos jóvenes. Aunque tengas 55 años todavía te quedan muchos años de vida laboral. Empieza con poco pero lo importante es ser siempre constante y apostar por un producto con rentabilidad compuesta que te permiten hacer aportaciones pequeñas pero todos los meses. Y sobre todo ser constante, ponerlo en automático y no dejarlo nunca.