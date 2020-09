El ahorro de los españoles se dispara por el miedo y la incertidumbre económica

Otro consejo es evitar el endeudamiento . “Es muy habitual vivir a base de préstamos y de endeudarse para conseguir lo que no se tiene, conllevando a unos gastos añadidos en el pago de intereses. Las compras a crédito, no nos olvidemos, son mucho más caras que al contado”, sostiene Toño García.

“Depende de las circunstancias en las que nos encontremos. Si nuestra prioridad es evitar riesgos, los depósitos pueden servirnos. Si bien es cierto que su rentabilidad actual no es más que la sombra de lo que fue hace años, estos productos permiten ganar dinero de forma segura, por lo que merece la pena invertir en ellos si no se desea correr prácticamente ningún riesgo”, explican desde Helpmycash.

“Ahorrar si hemos sido víctimas de un ERTE o estamos en el paro es mucho más complicado, pero se puede conseguir si se ajusta el presupuesto a la nueva realidad y no hay deudas ni cargas familiares”, dicen. No obstante, “debido al retraso que han sufrido muchos españoles al cobrar las prestaciones, han tenido que acabar recurriendo a sus ahorros para sobrevivir, lo que nos demuestra la importancia de ahorrar, aunque sea una cantidad reducida cada mes, y de crear un colchón para futuros imprevistos”.

