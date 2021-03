el agujero fiscal más amplio desde la Gran Crisis financiera

Estos datos se conocen solo unos días después de que el Banco de España publicara sus previsiones. No es pesimista, pero sí cauto, sobre cómo evolucionará la economía en los próximos años por culpa de la crisis del coronavirus. En todo caso, el organismo ha enfriado sus previsiones pasadas y teme que la recuperación se frene si llega una cuarta ola del virus y, al mismo tiempo, la vacunación no se acelera. Sigue manejando tres escenarios y en el peor de ellos la economía española crecerá solo un 3,2% en 2021. Eso sí, estima que la economía podría empezar a despegar a partir de junio, aunque calculan que el turismo no se recuperará del todo hasta 2022.

