El agujero de dinero público se agrandó el año pasado por primera vez desde la salida de la crisis

He analizado con expertos, exministros y secretarios de Estado del área económica del PP el déficit público de 2019 que se acaba de conocer. El Gobierno lo disparó al 2,7%, rompiendo 6 años de bajadas. Más de 33.000 millones€ perdidos para luchar contra el coronavirus. Así no. pic.twitter.com/Eusd9UxuvH

Tras un ejercicio cargado de incertidumbre política, de falta de presupuestos, de repeticiones electorales, las cuentas del Estado se han agravado fiscalmente por medidas como la subida de pensiones del 1,6% que no contaron con un alza de impuestos que pudiera soportar este mayor gasto. El resultado de todo lo anterior lo ha revelado este martes el ministerio de Hacienda: el agujero fiscal de España no solo ha encogido esas cinco décimas esperadas, sino que ha crecido dos más, hasta el 2,7%. Dicho en euros, un agujero de 33.223 millones frente a los 30,495 de un año antes.

