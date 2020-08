El aguacate, el “oro verde” que seca la zona central de Chile

“La palta tiene grandes bondades nutricionales, nosotros no estamos en contra de su consumo, pero es muy importante que la trazabilidad sea muy rigurosa. Si yo viviera en Europa, no compraría palta de productores que le roban el agua a las comunidades”, implora.

Los particulares no son dueños de los ríos como tal, pero sí de los litros por segundo que tienen los cauces y la priorización del uso del agua para consumo humano no está garantizada en la Constitución, al contrario de lo que pide Naciones Unidas.

You May Also Like