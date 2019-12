El agua y sus mitos

Al consumo de la rica, barata y refrescante agua se le han atribuido varios mitos. Mientras algunos piensan que esta bebida adelgaza a quienes la toman, otros creen que su consumo puede aumentar de peso. Así, en la mente de muchos rondan conceptos errados en torno a su ingesta. Al ser este domingo 22 el Día Mundial del Agua, se aprovecha la ocasión para aclararlos.El agua no puede engordar al no poseer calorías. Sin embargo, si se toma agua en lugar de optar por otras bebidas lógicamente se beneficia la pérdida de peso, afirma la nutricionista Eira de Caballero, jefa del departamento de Salud Nutricional del Ministerio de Salud. “En vez de tomar cerveza, batido o chicha, es mejor optar por agua. No es que el agua per se adelgaza, sino que ahorra el consumo de calorías vacías”.

Consejo Tomar agua ayuda a eliminar el hambre.

La sensación de sed se puede confundir con la del hambre, añade la nutricionista Verónica Hidalgo, de la Asociación Panameña de Nutricionistas-Dietistas. “A menudo creemos que tenemos hambre cuando en realidad es nuestro cuerpo que está deshidratado. Tomar agua en esos momentos ayuda a eliminar el hambre. Esta práctica es utilizada por muchos para saciarse”. Cada día se debe tomar un promedio de ocho vasos (dos litros) de agua. Aunque esta cantidad puede variar por la actividad física y la masa corporal de la persona, la medida que recomienda la Organización Mundial de la Salud es esa.Según el doctor especialista en medicina interna Julio Effio, de Grupo Médico Panamá, el organismo se encuentra en un balance entre la ingesta y pérdida de agua. “En 24 horas una persona de 70 kilogramos (considerada promedio) debe tener una ingesta mínima de mil 600 ml de líquido. La mayoría de las personas cumple este requerimiento con ingesta de líquidos (500 ml), y resto del aporte nace del agua contenida en los alimentos (800 ml) y el metabolismo de algunos componentes de la dieta (300 ml)”, dice.Por ello, este balance debe mantenerse, ya que en 24 horas una persona también pierde líquido, principalmente por la orina (500 ml), la sudoración (500 ml), en la respiración (400 ml) y por las heces (200), haciendo un total de mil 600 ml, explica Effio. “Se preguntarán de dónde sale la recomendación de ingerir ocho vasos de agua. Un vaso regular puede contener ocho onzas, eso equivale a 230 ml. Si hacemos el cálculo nos sale el total de mil 840 ml, un valor que cubriría nuestras mínimas de líquido en 24 horas”. ¿Existe algún riesgo al consumir agua embotellada por el plástico de la botella?El plástico del agua embotellada tiene como función contener el líquido, y después de consumirse debe desecharse, aclara Effio. “Una botella abierta expone el líquido a microorganismos. El cambio de temperatura tal vez cause cambios en la composición del plástico, por lo que los fabricantes recomiendan utilizar estas botellas en una sola ocasión”, agrega.