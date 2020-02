El agua | La Prensa Panamá

En esa época, la cuenca del canal era protegida por la antigua policía zoneíta, los cuales entre sus tareas tenían no permitir que se talara ningún árbol, con los agravantes de que la persona sorprendida podía ser encarcelada. Paradójicamente a los actuales momentos, el agua utilizada para el tráfico por el canal era abundante. Este recurso natural no escaseaba. ¿Qué ocurrió después de la reversión del Canal y sus áreas protegidas? Comienza la danza de la tala indiscriminada, la cual ha perjudicado enormemente la precipitación, afectando el calado y los embalses de los lagos Alajuela y Gatún, pero la culpa de todo no se la quieren achacar al principal depredador, que es el “hombre”, sino al chivo expiatorio, denominado “cambio climático”.

You May Also Like