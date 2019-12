El agua es oro | La Prensa Panamá

¿Qué hay que hacer? La presente realidad nos llama a resolver las carencias institucionales, de infraestructura e incluso culturales, pero esto no podemos hacerlo recargándonos en una institución que, por más eficiente que sea, esta misión no está dentro de su mandato constitucional, ni en otra que ya está altamente politizada, enferma y desvirtuada ante los ojos de la sociedad.

En proporción al territorio y población, somos el 5to país con más lluvia y el 2do con más agua del mundo. En América Latina, somos el mayor consumidor. A simple vista, somos un país bendecido en abundancia, sin embargo, la realidad es que unos 250,000 panameños no disfrutan de este derecho, y 400,000 no cuentan con servicios sanitarios en sus hogares, mientras que el alto consumo que reportamos, es en realidad producto de fugas por fallas en los sistemas de acueductos. Un ejemplo tangible de esta falencia es que, según datos del Smithsonian Tropical Research Institute, 83 de cada 100 litros de lluvia que cae en nuestro país se pierden regresando al mar, mientras que solo 0.2 son utilizados para consumo humano.

You May Also Like