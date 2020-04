Marina Yers ha vuelto a desatar la polémica en las redes. La instagrammer y modelo ucraniana decidió compartir por en sus stories de Instagram una reflexión que despertó la críticas de los usuarios.

“Si tú te das cuenta en (la botella de) agua nunca pone que es un suero hidratante o que es algo que se utiliza para la hidratación. De hecho, el agua deshidrata más de lo que hidrata. Buscad esta información en Google y vais a saber más cosas”, comentó.

La joven decidió comparar el agua con una bebida mexicana llamada Electrolit que probó durante esta cuarentena y en la que, al parecer, sí ponía en la botella que hidrataba. El polémico comentario de la ucraniana desató rápidamente la indignación de las redes, que vieron mal que una persona con tantos seguidores como ella (1,8 millones en Instagram) dijera ese tipo de afirmaciones.

No he podido oír más tonterías en un solo vídeo. Informaos de PROFESIONALES. Me parece mentira que sabiendo la repercusión que tenéis seáis capaces de decir estas cosas. Que vergüenza pic.twitter.com/oe3QIud09f — Míriam (@miiriamaguilera) April 7, 2020

“Al champú le ponen instrucciones por gente como esta tia“, o “me encanta el razonamiento: como no pone en la botella que hidrata, pues no hidrata… Pues no sé que comerá esta mujer, no conozco todavía la manzana que lleve escrita en la piel que es muy nutritiva” son algunos de los comentarios que le han escrito.

Además, la cosa no quedó ahí, pues a la influencer también le han llovido las críticas por malgastar material sanitario en tiempos en los que los hospitales tienen escasez de recursos. Y es que Marina Yers compartió en TikTok un vídeo en el que salía bailando con un bikini hecho con mascarillas.