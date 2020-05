‘El agro y la ganadería han sido cenicientas’

La pandemia mundial del coronavirus de la cual Panamá no escapa, de cierta manera ha fortalecido el sector agropecuario panameño que es uno de los pocos que no ha parado con el objetivo primordial de mantener el flujo de alimentos para los consumidores en todo el país y es por ello que Luis Olmedo Sánchez, presidente del gremio de agricultores de Tierras Altas ve el “Día D” como una gran oportunidad de retomar el camino y seguir aportando al desarrollo del país.

